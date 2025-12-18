Assine
overlay
Início PlatôBr

Haddad: limites do arcabouço fiscal para alta das despesas podem ser aprimorados

Segundo o ministro da Fazenda, a questão fiscal continuará a inspirar os "cuidados devidos" e qualquer que seja o governo a partir de 2027 continuará a processo de aperfeiçoamento do arcabouço fiscal

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
18/12/2025 19:12

compartilhe

SIGA
x
Haddad: limites do arcabouço fiscal para alta das despesas podem ser aprimorados
Haddad: limites do arcabouço fiscal para alta das despesas podem ser aprimorados crédito: Platobr Politica

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a questão fiscal continuará a inspirar os “cuidados devidos” e que, qualquer que seja o governo a partir de 2027, continuará o processo de aperfeiçoamento do arcabouço fiscal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lei proposta pelo Ministério da Fazenda e aprovada pelo Congresso em 2023 disciplina o crescimento do gasto público e impõe limites para alguns gastos, entre eles o salário mínimo, que não pode ter alta real superior a 2,5%.

Economistas e analistas de mercado têm afirmado que o governo precisa desindexar as despesas previdenciárias e assistenciais do salário mínimo para que seja possível reduzir o ritmo de crescimento da dívida pública. Haddad afirmou, durante café de fim de ano com jornalistas, que esse limite poderia diminuir de 2,5% para 2%, em meio ao debate sobre a necessidade de discutir parâmetros para melhorar as regras vigentes.

“Eu entendo que a arquitetura do arcabouço é boa e eu manteria como é. Você pode discutir os parâmetros do arcabouço. Vou manter aqui, mas vou apertar mais ali, vou apertar menos. Vou mudar de 2,5% para 2% [o limite para o crescimento real do salário mínimo]. Discutir os parâmetros à luz da questão fiscal, isso vai acontecer”, disse.

O ministro, entretanto, afirmou ser contrário à criação de um teto para a dívida pública, por considerar a proposta inexequível. Além disso, declarou que serão necessárias reformas fiscais nos próximos anos, mas não detalhou quais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Acredito que vamos ter que fazer reformas. É o que eu estou fazendo aqui. Será necessário algum tipo de reforma para melhorar a sustentabilidade dos gastos públicos no tempo”, afirmou.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay