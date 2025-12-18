Assine
Advogadas criam manifesto contra Lula por ignorar nomeações de mulheres aos TREs

Lula nomeou nove homens para vagas nos TREs

Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
18/12/2025 15:14

Advogadas criam manifesto contra Lula por ignorar nomeações de mulheres aos TREs
Advogadas de todo o Brasil criaram um manifesto, na terça-feira, 16, contra a decisão de Lula de ignorar a nomeação de mulheres para as vagas do quinto nos Tribunais Regionais Eleitorais em diversos estados. As nomeações foram feitas no Dia da Mulher Advogada, 15 de dezembro.

No texto, as advogadas afirmam que a democracia brasileira não se sustenta sem a presença efetiva de mulheres em cargos de liderança, e criticam Lula por ignorar a predominância de mulheres na advocacia.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, Lula ignorou a lista tríplice, onde o nome mais votado foi de uma mulher, e nomeou Francisco Thomaz Telles.

Intitulado “Manifesto Nacional pela Vida das Mulheres, pela Democracia e pela Representatividade nos Espaços de Poder”, o documento faz um diagnóstico da desigualdade de gênero no Brasil e associa práticas de exclusão institucional à violência institucional e à falta de pluralidade nas decisões de Estado.

guilherme-amado

