Em meio a curto-circuito na articulação do governo, Lula diz que vetará dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vetará o projeto que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado e negou a existência de um acordo com a participação do governo para acelerar a votação da proposta no Senado.

“Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Se não fui informado, não existe” disse o presidente nesta quinta-feira, 18, em conversa com jornalistas. “Assim que chegar na minha mesa, eu vetarei”.

