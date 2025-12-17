Assine
‘Não tem misoginia mais alta do que essa’, diz Otto Alencar sobre Zezé Di Camargo

Vídeo de Zezé de Camargo virou tema na sessão da CCJ que aprovou a dosimetria

Tatiana Farah
Repórter
17/12/2025 16:24

O malfadado vídeo de Zezé Di Camargo criticando a família Abravanel não para de render. Na sessão desta quarta-feira, 17, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente da mesa aproveitou para criticar o cantor.

Para Otto Alencar, Zezé “é um cantor sofrível, mas, como analista político, é um desastre”. O sertanejo fez um vídeo criticando a presença de Lula e de Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News e afirmou que a emissora, dirigida pelas filhas de Silvio Santos, estava “se prostituindo”.

“Não tem misoginia mais alta do que essa”, disse o presidente da CCJ.

O senador afirmou que “entre tantas agressões do que já ouvi na minha vida contra as mulheres, talvez tenha sido a mais ácida de todos, quando ele se dirigiu às filhas do Silvio Santos, um comunicador de massa, usando a palavra ‘prostituindo’”.

Antes de Otto, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, já havia criticado o episódio. Na terça-feira, depois da repercussão do vídeo, Zezé Di Camargo divulgou nota pedindo desculpas à família Abravanel pelo termo usado.

Os senadores se manifestaram durante a sessão que aprovou, por sete votos a 17, a dosimetria da pena de Bolsonaro e dos demais envolvidos na tentativa de golpe.

