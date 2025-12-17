Assine
Margareth Menezes não vai disputar Câmara e seguirá no governo

Embora não pretenda concorrer a deputada em 2026, ministra da Cultura pensa na Prefeitura de Salvador

Tatiana Farah
Repórter
17/12/2025 09:08

Aliados de Margareth Menezes afirmaram à coluna que ela já conversou com Lula e não vai concorrer a uma vaga na Câmara em 2026, mesmo que o PT tente colocá-la como puxadora de votos na Bahia.

Na conversa, a ministra confirmou que estará no palanque do presidente e dos candidatos do estado, mas não quer disputar o pleito. Com Rui Costa e Jaques Wagner na corrida ao Senado, não haveria espaço para Margareth tentar uma cadeira na Casa.

Pessoas próximas da ministra afirmam que o que tem animado Margareth é a possibilidade de ser candidata a prefeita de Salvador. Mas, se perguntada publicamente, ela nega a intenção.

