Assine
overlay
Início PlatôBr

Corte de benefícios fiscais e elevação de impostos deve garantir R$ 22,5 bi para 2026

Projeto de lei com as propostas foi aprovado pela Câmara na madrugada desta quarta-feira, 17, com 310 votos favoráveis e 85 contrários. O texto segue para o Senado e, se aprovado sem alterações, vai à sanção presidencial

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo e Rafaela Rosa
Antonio Temóteo e Rafaela Rosa
Repórter
17/12/2025 08:00

compartilhe

SIGA
x
Corte de benefícios fiscais e elevação de impostos deve garantir R$ 22,5 bi para 2026
Corte de benefícios fiscais e elevação de impostos deve garantir R$ 22,5 bi para 2026 crédito: Platobr Politica

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira, 17, com 310 votos favoráveis e 85 contrários, o projeto de lei que reduz em 10% os benefícios fiscais concedidos a empresas. Além disso, os parlamentares incluíram no texto a tributação de bets, fintechs e a elevação da alíquota que incide sobre a distribuição de JCP (Juros sobre Capital Próprio). O texto segue para o Senado. Se aprovado sem alterações, a proposta vai à sanção presidencial. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a redução do gasto tributário garantirá uma arrecadação de R$ 17,5 bilhões. Outros R$ 2,5 bilhões foram estimados em aumento de receitas com a mudança na tributação do JCP. O aumento de impostos sobre fintechs deve garantir aos cofres públicos mais R$ 1,6 bilhão e outros R$ 850 milhões com elevação das alíquotas que incidem sobre as bets. 

A aprovação do projeto no Congresso é essencial para que o governo garanta as receitas necessárias para fechar o orçamento de 2026, que deve ser votado em sessão conjunta da Câmara e do Senado nesta quinta-feira, 18. 

A redução de 10% incidirá sobre os benefícios fiscais concedidos em nove tributos: PIS/Pasep, PIS/Pasep-Importação, Cofins, Cofins-Importação, IRPJ (Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), Imposto de Importação, IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e Contribuição Previdenciária do empregador.

Ficam mantidos os benefícios da Zona Franca de Manaus, da cesta básica de alimentos, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni (Programa Universidade para Todos), de imunidades constitucionais e de incentivos concedidos por tempo determinado cujo beneficiário já tenha cumprido a condição onerosa para fruição, todos eles previstos na Constituição.

O projeto também mantém o benefício fiscal para empresas do regime de lucro presumido. O governo defendia que a isenção deveria valer para firmas com faturamento de até R$ 1,2 milhão. Entretanto, após uma negociação com as bancadas ruralista e empresarial, o benefício valerá para empresas com faturamento anual de R$ 5 milhões, o que exclui do corte as pequenas empresas do Simples.

Outros tributos
A tributação da JCP foi elevada de 15% para 17,5%, pela proposta aprovada e incidirá, principalmente, sobre bancos, indústrias e por empresas do setor imobiliário.

No caso das bets, o texto determina que a alíquota sobre a receita bruta de jogos passará dos atuais 12% para 13% em 2026, 14% em 2027 e 15% em 2028. A arrecadação extra a partir de 2026 será destinada para bancar as despesas do governo com seguridade social.

Para as fintechs, o aumento de alíquota da CSLL (Contribuição sobre Lucro Líquido) será dos atuais 9% para 12% em 2026 e 15% a partir de 2028. A contribuição incidirá sobre fintechs e instituições de pagamento, administradoras de mercado de balcão, bolsas de valores e de mercadorias.

Para as sociedades de crédito, financiamento e investimento e empresas de capitalização, a alíquota saltará de 15% para 17,5% em 2026 e para 20% em 2028.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay