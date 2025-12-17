Quase 18 anos afastado do cargo, desembargador preso pela PF era DJ em festas

O desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi DJ de festas no Espírito Santo durante os anos em que ficou afastado da corte. Macário foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira, 16, por suspeita de vazar a operação que prendeu o deputado estadual do Rio de Janeiro TH Jóias, em setembro.

Em novembro de 2005, o STJ abriu um processo criminal contra o magistrado para apurar participação em um esquema de fraudes em sentenças judiciais. Ele foi afastado das funções na época.

Macário Júdice Neto se apresenta como DJ com o nome de The Doctor. Em um perfil na plataforma SoundCloud, por exemplo, ele diz um amante da música eletrônica há mais de 35 anos, residente em Vitória.

Foi na capital capixaba que Júdice Neto onde começou a tocar nos clubes locais, já tendo participado de eventos nacionais, como o Paradise Weekend, e dividido as cabines com os grandes nomes como DJ Ferris, Dashdot, Júnior C, Leo Janeiro, Fabo e tantos outros, segundo a descrição na plataforma de música.

Pouco mais de dez anos depois, o plenário do TRF-2 decretou a aposentadoria compulsória do magistrado, acusado de envolvimento na máfia dos caça-níqueis no Espírito Santo. A decisão, no entanto, acabou revogada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ele voltou à corte como desembargador, em 2023. Em setembro deste ano, virou relator do caso TH Jóias no tribunal.

Alexandre de Moraes afirmou na decisão desta terça-feira, que prendeu Macário Júdice Neto por ter vazado informações sobre a operação que prendeu TH Jóias ao presidente afastado da Assembleia Geral do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar.

As investigações da PF afirmam que os dois almoçaram um dia antes da prisão do deputado e que ele foi avisado da própria mesa de almoço sobre a operação.