A rejeição do eleitor independente e o ‘teto baixo’ de Flávio Bolsonaro

Centrão mantém avaliações sobre inviabilidade de vitória de Flávio Bolsonaro mesmo após desempenho superior ao de Tarcísio na pesquisa Quaest

João Pedroso de Campos
Repórter
17/12/2025 02:06

O desempenho de Flávio Bolsonaro na pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira, 16, superior numericamente ao de Tarcísio de Freitas no segundo turno, não superou, ao menos por enquanto, a resistência do Centrão à sua candidatura presidencial.

Líderes desse grupo seguem avaliando que Flávio é um candidato que inevitavelmente terá relevância e pode chegar ao segundo turno com os votos bolsonaristas, mas esbarraria na alta rejeição ao clã Bolsonaro para efetivamente ameaçar a reeleição de Lula.

Dentro do recorte dos eleitores que disseram não votar em Flávio, de 60%, um dado em especial na pesquisa foi destacado entre políticos do Centrão para demonstrar como o senador tem “teto baixo”: a rejeição entre eleitores independentes, ou seja, os não identificados à esquerda ou à direita.

Entre esse eleitorado, mais moderado, somaram 69% os que disseram não votar em Flávio de jeito nenhum, o maior número entre todos os candidatos — superior até aos 68% do próprio Jair Bolsonaro e os 64% de Lula.

No Centrão, que segue defendendo a candidatura de Tarcísio de Freitas, avalia-se que o governador de São Paulo conseguiria atrair eleitores moderados com mais facilidade, em um movimento imprescindível ao centro.

Tarcísio, que viu sua rejeição passar de 41% para 47% entre outubro e dezembro, é rejeitado por 38% dos eleitores independentes, dos quais 40% não o conhecem e 22% responderam que votariam no governador paulista.

