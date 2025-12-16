Genial/Quaest: após entrada de Flávio, Lula segue liderando cenários para 2026

Lula lidera a corrida presidencial de 2026, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O presidente aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno testados, com intenções de voto entre 34% e 41%, e também supera todos os adversários em cenários de segundo turno.

No primeiro cenário, em que enfrenta Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior, Lula soma 39% das intenções de voto. Flávio aparece com 23%, e Ratinho Júnior, com 13%. Renan Santos e Aldo Rebelo registram 2% cada. Os indecisos chegam a 5%, enquanto 16% dizem votar em branco, nulo ou afirmam não votar.

No segundo cenário, com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas na disputa, Lula amplia a vantagem e alcança 41%. Flávio mantém 23% e Tarcísio aparece com 10%. Renan Santos tem 2% e Aldo Rebelo, 1%. Os indecisos somam 6%, e 17% declaram voto em branco, nulo ou não votar.

No terceiro cenário, em que enfrenta Romeu Zema e Flávio, Lula registra 39% diante de 26% do senador. Zema aparece com 6%, enquanto Renan Santos e Aldo Rebelo pontuam 2% cada. Os indecisos ficam em 5%, e 20% afirmam votar em branco, nulo ou não votar.

No quarto cenário, com Ronaldo Caiado como alternativa na disputa, Lula volta a marcar 39%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27%. Caiado registra 4%, Renan Santos 3% e Aldo Rebelo 2%. Os indecisos somam 5%, e 20% dizem votar em branco, nulo ou não votar.

No quinto cenário, contra Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, Lula aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro marca 23% e Ratinho Júnior 11%. Zema aparece com 4%, Caiado 3%, e Renan Santos e Aldo Rebelo, 1% cada. Os indecisos chegam a 5%, e 15% declaram voto em branco, nulo ou afirmam não votar.

Já no sexto cenário, com Ratinho Júnior e Ciro Gomes entre os adversários, Lula registra 34%, contra 21% de Flávio Bolsonaro. Ratinho aparece com 12%, e Ciro, com 8%. Romeu Zema soma 4%, Ronaldo Caiado 2%, e Renan Santos e Aldo Rebelo 1% cada. Os indecisos são 4%, e 13% dizem votar em branco, nulo ou não votar.

Segundo turno

No segundo turno, Lula também aparece à frente em todas as simulações testadas. No confronto com Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% das intenções de voto, contra 36% do adversário. Nesse cenário, os votos brancos, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 15%, enquanto os indecisos chegam a 3%.

Em um eventual confronto com Tarcísio de Freitas, Lula marca 45%, ante 35% do governador paulista. Desempenho semelhante é observado contra Ratinho Júnior, em que o petista também registra 45%, enquanto o adversário soma 35%.

Nas simulações contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema, Lula aparece com 44% e 45%, respectivamente, enquanto Caiado e Zema ficam ambos na casa dos 33%. Em todos os cenários de segundo turno, os percentuais de brancos, nulos e abstenções variam entre 17% e 20%, enquanto os indecisos ficam entre 3% e 4%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada em dezembro de 2025 e ouviu 2.004 pessoas