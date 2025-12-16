Assine
overlay
Início PlatôBr

Pesquisa mostra que controle de gastos do governo é área mais mal avaliada

Educação é área mais bem avaliada do governo Lula; segurança é a terceira pior

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
16/12/2025 12:14

compartilhe

SIGA
x
Pesquisa mostra que controle de gastos do governo é área mais mal avaliada
Pesquisa mostra que controle de gastos do governo é área mais mal avaliada crédito: Platobr Politica

O controle de gastos é a área mais mal avaliada do governo Lula, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Ipsos-Ipec. Para 50% dos eleitores, a condução dos cortes de gastos públicos é ruim ou péssima. Apenas 19% a consideram ótima ou boa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Realizado com 2 mil entrevistas entre 4 e 8 de dezembro, o levantamento mostra que a desaprovação ao governo se manteve estável, oscilando negativamente dentro da margem de erro desde a pesquisa anterior, em setembro, na maioria dos temas abordados. No caso do corte de gastos, a oscilação foi de um ponto percentual para mais.

Segundo tema mais mal avaliado entre os eleitores, o combate à inflação registrou 48% de ruim e péssimo, um ponto a menos do que em setembro. Seu pior momento neste ano ocorreu em março, com 57% de desaprovação.

Tema mais em voga nas últimas semanas, a segurança pública segue como um problema para o governo, mas fica em terceiro lugar no ranking do desgaste, crescendo dois pontos percentuais em relação a setembro. Enquanto 47% dos entrevistados consideram a política de segurança pública ruim ou péssima, apenas 24% a consideram boa ou ótima.

A área mais bem avaliada é a educação. Com 36% de ótimo e bom e 26% de regular.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay