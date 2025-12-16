Pesquisa mostra que controle de gastos do governo é área mais mal avaliada

O controle de gastos é a área mais mal avaliada do governo Lula, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Ipsos-Ipec. Para 50% dos eleitores, a condução dos cortes de gastos públicos é ruim ou péssima. Apenas 19% a consideram ótima ou boa.

Realizado com 2 mil entrevistas entre 4 e 8 de dezembro, o levantamento mostra que a desaprovação ao governo se manteve estável, oscilando negativamente dentro da margem de erro desde a pesquisa anterior, em setembro, na maioria dos temas abordados. No caso do corte de gastos, a oscilação foi de um ponto percentual para mais.

Segundo tema mais mal avaliado entre os eleitores, o combate à inflação registrou 48% de ruim e péssimo, um ponto a menos do que em setembro. Seu pior momento neste ano ocorreu em março, com 57% de desaprovação.

Tema mais em voga nas últimas semanas, a segurança pública segue como um problema para o governo, mas fica em terceiro lugar no ranking do desgaste, crescendo dois pontos percentuais em relação a setembro. Enquanto 47% dos entrevistados consideram a política de segurança pública ruim ou péssima, apenas 24% a consideram boa ou ótima.

A área mais bem avaliada é a educação. Com 36% de ótimo e bom e 26% de regular.