Advogados próximos a Flávio em polvorosa com sua candidatura presidencial

Aliados de Flávio têm andado por aí cheios de si desde que o senador foi indicado pelo pai como candidato à Presidência em 2026

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
16/12/2025 04:11

Bombardeada pelo Centrão e vista com muitas reservas por uma parte da direita, a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência deixou em polvorosa alguns aliados, notadamente advogados, que orbitam o senador.

Exemplo disso é Frederick Wassef (aquele mesmo). Sumido do noticiário nacional enquanto avança no diretório do PL de Atibaia (SP), Wassef tem andado por aí cheio de si desde que Flávio foi ungido por Jair Bolsonaro como seu sucessor nas urnas.

O advogado tem com o clã Bolsonaro uma antiga relação. Foi em uma casa sua em Atibaia que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, passou uns tempos em meio à tormenta das investigações da rachadinha na Alerj. Queiroz foi preso enquanto hóspede de Wassef. Em 2022, ele concorreu à Câmara com o slogan “o advogado do Bolsonaro” e não foi eleito.

A perspectiva de uma candidatura de Flávio, aliás, também afetou aliados próximos a ele em Brasília. As andanças de certos advogados nas altas rodas da capital têm se dado de narizes em pé.

