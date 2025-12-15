Assine
overlay
Início PlatôBr

Enquanto aguarda Moraes, hacker de Zambelli é transferido de Tremembé

Walter Delgatti pediu a Alexandre de Moraes a progressão de pena para o regime semiaberto

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
15/12/2025 17:35

compartilhe

SIGA
x
Enquanto aguarda Moraes, hacker de Zambelli é transferido de Tremembé
Enquanto aguarda Moraes, hacker de Zambelli é transferido de Tremembé crédito: Platobr Politica

O hacker Walter Delgatti, condenado ao lado de Carla Zambelli pela invasão digital ao sistema do CNJ, pediu a Alexandre de Moraes progressão para o regime semiaberto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Delgatti foi condenado a oito anos e três meses de prisão e, segundo sua defesa, já cumpriu 20% da pena em regime fechado. Nesta segunda-feira, 15, Moraes deu cinco dias para que o advogado do hacker apresente informações sobre outros processos a que ele responde, como o da Operação Spoofing, que tratou da invasão a celulares de membros da Lava Jato.

O advogado de Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, disse à coluna que há cerca de dez dias ele foi transferido do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, para o de Potim, a 50 quilômetros de distância. Nos últimos meses, a Secretaria de Administração Penitenciária do estado tem transferido os presos em regime fechado de Tremembé, conhecido como o presídio dos famosos, retratado em série da Amazon.

De acordo com a Secretaria, a transferência tem ocorrido para que Tremembé seja destinado apenas a detentos do regime semiaberto.

Moreira contou nesta segunda a Delgatti sobre a renúncia de Zambelli ao mandato de deputada federal. O hacker afirmou que, diferentemente de Tremembé, não tem acesso a TV em Potim. Ele está preso com outros sete detentos.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay