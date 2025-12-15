Enquanto aguarda Moraes, hacker de Zambelli é transferido de Tremembé

O hacker Walter Delgatti, condenado ao lado de Carla Zambelli pela invasão digital ao sistema do CNJ, pediu a Alexandre de Moraes progressão para o regime semiaberto.

Delgatti foi condenado a oito anos e três meses de prisão e, segundo sua defesa, já cumpriu 20% da pena em regime fechado. Nesta segunda-feira, 15, Moraes deu cinco dias para que o advogado do hacker apresente informações sobre outros processos a que ele responde, como o da Operação Spoofing, que tratou da invasão a celulares de membros da Lava Jato.

O advogado de Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, disse à coluna que há cerca de dez dias ele foi transferido do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, para o de Potim, a 50 quilômetros de distância. Nos últimos meses, a Secretaria de Administração Penitenciária do estado tem transferido os presos em regime fechado de Tremembé, conhecido como o presídio dos famosos, retratado em série da Amazon.

De acordo com a Secretaria, a transferência tem ocorrido para que Tremembé seja destinado apenas a detentos do regime semiaberto.

Moreira contou nesta segunda a Delgatti sobre a renúncia de Zambelli ao mandato de deputada federal. O hacker afirmou que, diferentemente de Tremembé, não tem acesso a TV em Potim. Ele está preso com outros sete detentos.