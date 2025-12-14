Assine
overlay
Início PlatôBr

Os planos de Glauber Braga durante a suspensão da Câmara

Glauber Braga escapou da cassação e foi suspenso por seis meses da Câmara

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
14/12/2025 06:01

compartilhe

SIGA
x
Os planos de Glauber Braga durante a suspensão da Câmara
Os planos de Glauber Braga durante a suspensão da Câmara crédito: Platobr Politica

Durante sua suspensão de seis meses na Câmara, Glauber Braga intensificará as articulações para viabilizar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O deputado suspenso está em meio a uma série de cem reuniões por municípios do estado para discutir um plano de governo. Ao final dos encontros, os militantes do PSOL votam se Glauber deve ser candidato ao governo ou à reeleição na Câmara.

Como noticiou a coluna, a vontade pessoal de Glauber é concorrer à sucessão de Cláudio Castro como o nome do PSOL, que terá um candidato próprio. O desejo do deputado, entretanto, tem no próprio partido um obstáculo. A sigla defende o nome de William Siri, que é vereador e não perderia o mandato em caso de derrota.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay