Os planos de Glauber Braga durante a suspensão da Câmara

Durante sua suspensão de seis meses na Câmara, Glauber Braga intensificará as articulações para viabilizar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro em 2026.

O deputado suspenso está em meio a uma série de cem reuniões por municípios do estado para discutir um plano de governo. Ao final dos encontros, os militantes do PSOL votam se Glauber deve ser candidato ao governo ou à reeleição na Câmara.

Como noticiou a coluna, a vontade pessoal de Glauber é concorrer à sucessão de Cláudio Castro como o nome do PSOL, que terá um candidato próprio. O desejo do deputado, entretanto, tem no próprio partido um obstáculo. A sigla defende o nome de William Siri, que é vereador e não perderia o mandato em caso de derrota.