Barroso prepara livro com sua trajetória, do Golpe de 1964 à condenação de Bolsonaro
Livro de Barroso, ainda sem título definido, vai mostrar trajetória do ex-ministro localizando-o em momentos históricos
Aposentado do STF em outubro, Luís Roberto Barroso está escrevendo um livro.
A obra vai tratar da trajetória do ex-ministro entremeada por momentos históricos, localizando Barroso ao longo da história do país, do Golpe de 1964 à condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, em setembro de 2025, durante sua presidência no Supremo. As passagens incluem momentos da ditadura, a redemocratização e os governos da Nova República.
O ex-ministro conversa com duas editoras sobre a publicação do livro, que ainda não tem título definido. A previsão é que a obra saia no primeiro semestre de 2026.