Assine
overlay
Início PlatôBr

Barroso prepara livro com sua trajetória, do Golpe de 1964 à condenação de Bolsonaro

Livro de Barroso, ainda sem título definido, vai mostrar trajetória do ex-ministro localizando-o em momentos históricos

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
13/12/2025 06:05

compartilhe

SIGA
x
Barroso prepara livro com sua trajetória, do Golpe de 1964 à condenação de Bolsonaro
Barroso prepara livro com sua trajetória, do Golpe de 1964 à condenação de Bolsonaro crédito: Platobr Politica

Aposentado do STF em outubro, Luís Roberto Barroso está escrevendo um livro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A obra vai tratar da trajetória do ex-ministro entremeada por momentos históricos, localizando Barroso ao longo da história do país, do Golpe de 1964 à condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, em setembro de 2025, durante sua presidência no Supremo. As passagens incluem momentos da ditadura, a redemocratização e os governos da Nova República.

O ex-ministro conversa com duas editoras sobre a publicação do livro, que ainda não tem título definido. A previsão é que a obra saia no primeiro semestre de 2026.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay