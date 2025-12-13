Barroso prepara livro com sua trajetória, do Golpe de 1964 à condenação de Bolsonaro

Aposentado do STF em outubro, Luís Roberto Barroso está escrevendo um livro.

A obra vai tratar da trajetória do ex-ministro entremeada por momentos históricos, localizando Barroso ao longo da história do país, do Golpe de 1964 à condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, em setembro de 2025, durante sua presidência no Supremo. As passagens incluem momentos da ditadura, a redemocratização e os governos da Nova República.

O ex-ministro conversa com duas editoras sobre a publicação do livro, que ainda não tem título definido. A previsão é que a obra saia no primeiro semestre de 2026.