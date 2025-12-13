Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio

Jair Bolsonaro está irredutível quanto à candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026.

Aliados do ex-presidente afirmam que ele não mostra qualquer sinal de que irá apoiar outro nome senão o do filho, mesmo que a escolha tenha desagradado parte da direita e do Centrão.

Bolsonaro teme que, preso e com seu sobrenome fora do holofote eleitoral, perca relevância e voz nas decisões políticas.

O ex-presidente e o PL, segundo aliados, irão trabalhar para costurar uma chapa com o Centrão.