Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio
Bolsonaro teme perder relevância política com seu sobrenome fora da disputa eleitoral
Jair Bolsonaro está irredutível quanto à candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026.
Aliados do ex-presidente afirmam que ele não mostra qualquer sinal de que irá apoiar outro nome senão o do filho, mesmo que a escolha tenha desagradado parte da direita e do Centrão.
Bolsonaro teme que, preso e com seu sobrenome fora do holofote eleitoral, perca relevância e voz nas decisões políticas.
O ex-presidente e o PL, segundo aliados, irão trabalhar para costurar uma chapa com o Centrão.