Assine
overlay
Início PlatôBr

Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio

Bolsonaro teme perder relevância política com seu sobrenome fora da disputa eleitoral

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
13/12/2025 02:05

compartilhe

SIGA
x
Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio
Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio crédito: Platobr Politica

Jair Bolsonaro está irredutível quanto à candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aliados do ex-presidente afirmam que ele não mostra qualquer sinal de que irá apoiar outro nome senão o do filho, mesmo que a escolha tenha desagradado parte da direita e do Centrão.

Bolsonaro teme que, preso e com seu sobrenome fora do holofote eleitoral, perca relevância e voz nas decisões políticas.

O ex-presidente e o PL, segundo aliados, irão trabalhar para costurar uma chapa com o Centrão.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay