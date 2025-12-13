Assine
Motta trava corrida ao TCU, desagrada ao PT e anima o Centrão a indicar o nome

Adiamento para 2026 contraria acordo reivindicado pelos petistas e reacende disputa entre PSD e União Brasil pela vaga

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
13/12/2025 00:29

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu sinais a aliados de que pretende adiar para 2026 a indicação para a vaga aberta no TCU (Tribunal de Contas da União). A postergação contraria a pressão do PT para votar o tema ainda este ano e reabre a disputa dentro do Centrão pela escolha do substituto do ministro Aroldo Cedraz, que se aposenta em fevereiro.

Integrantes do PT insistem que a indicação seja votada antes do recesso. Em acordo amplamente divulgado na Câmara, a bancada do partido apoiou a candidatura de Motta para a presidência da Casa com a expectativa de  indicar o futuro ocupante para esta vaga no TCU — espaço que a legenda reclama nunca ter ocupado politicamente. O nome cogitado pelos petistas é o do deputado Odair Cunha (MG).

Os sinais de adiamento apareceram depois da escalada de atritos entre Motta e o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ). A movimentação abriu uma reação imediata no Centrão. Partidos como PSD e União Brasil afirmam não ter participado do acordo mencionado pelos petistas e defendem que a disputa seja empurrada para o ano que vem. Assim, esperam ter mais tempo para negociar um candidato que seja aprovado no plenário.

O União Brasil trabalha pelo nome do deputado Danilo Forte (CE), enquanto o PSD se divide entre Pedro Paulo (RJ) e Hugo Leal (RJ). Políticos dessas siglas têm cobrado de Motta que não entregue uma vaga estratégica ao PT, çois avaliam que o partido atua contra a prática das emendas impositivas.

Aliados próximos dizem que Motta vê no adiamento uma forma de marcar posição após os ataques públicos do PT e de evitar a pecha de “frouxo”. A avaliação no entorno do presidente da Câmara é que ele quer reforçar que está no comando do processo e que a indicação ao TCU não será usada como instrumento de pressão política.

