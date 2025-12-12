Assine
overlay
Início PlatôBr

Lei Magnitsky: governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes e sua esposa

O comunicado com a decisão foi publicado no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e divulgado no site do Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira, 12

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/12/2025 15:19

compartilhe

SIGA
x
Lei Magnitsky: governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes e sua esposa
Lei Magnitsky: governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes e sua esposa crédito: Platobr Politica

O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. A decisão é uma derrota para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que assumia de ser um dos responsáveis por convencer o governo a sancionar o juiz e sua família. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comunicado com a decisão foi publicado no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e divulgado no site do Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira, 12. 

O ministro estava na lista desde julho e a esposa, desde setembro. Aplicada desde 2016, a lei prevê três tipos de sanções: impede acesso aos Estados Unidos, congela bens registrados em território americano e veda a realização de transações bancárias em dólar em qualquer instituição financeira.

Com a decisão, o magistrado voltará a ter acesso a cartões de crédito com bandeiras internacionais, como Visa, Mastercard e Amex. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay