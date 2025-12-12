Assine
Genial/Quaest: avaliação de gestão de Hugo Motta piora entre deputados

Avaliação negativa de Motta passou de 6% para 13% e a positiva caiu de 68% para 55%

Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
12/12/2025 13:33

A avaliação da gestão de Hugo Motta piorou entre seus colegas nos últimos seis meses, segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 12. A avaliação positiva do presidente da Câmara entre os deputados caiu de 68% em junho para 55% em dezembro.

No mesmo período, a avaliação regular passou de 25% para 30%, enquanto a avaliação negativa mais que dobrou, saltando de 6% para 13%.

A piora é percebida principalmente entre parlamentares governistas. A avaliação positiva, para os deputados da base do governo, despencou de 77% para 44%.

Entre os deputados declarados “independentes”, houve queda mais moderada: o índice positivo foi de 82% para 70%. O grupo de oposição é o único em que Motta não aparece em trajetória de queda de popularidade — sua avaliação positiva oscilou de 47% para 49%.

A pesquisa foi realizada entre 29 de novembro e 11 de dezembro, com 167 deputados. Portanto, os fatos desta semana, como a votação da dosimetria e o episódio de truculência com o deputado Glauber Braga e profissionais de imprensa, podem ter tido influência nas avaliações sobre o presidente da Câmara.

