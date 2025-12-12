Assine
Lula tem 40% de reprovação e 38% de aprovação entre deputados, mostra Genial/Quaest

Levantamento indicou que, entre deputados que não são da base governista ou da oposição, maioria considera governo como regular

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
12/12/2025 13:11

O governo Lula divide profundamente a Câmara: a avaliação dos deputados sobre a gestão está praticamente empatada. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12, 38% dos parlamentares consideram o governo positivo, 40% o julgam negativamente e 21% o classificam como regular.

Entre os deputados da base governista, a aprovação é de 97%. Na oposição, a reprovação é de 88%. No grupo dos parlamentares independentes, 55% consideram o governo regular, 24% negativo e 21%, positivo.

O levantamento também avaliou o desempenho dos principais ministros e apontou Rui Costa como o mais mal avaliado. No recorte geral da Câmara, Costa registrou 21% de avaliações positivas, 29% regulares e 43% negativas, a combinação com menor aprovação e maior rejeição entre os oito ministros listados.

Geraldo Alckmin, com 59% de aprovação, e Alexandre Padilha, com 52%, são os ministros mais bem avaliados entre os deputados federais. Responsável pela interlocução com o Congresso, Gleisi Hoffmann tem 41% de avaliações positivas, 39% negativas e 18% como regular.

A pesquisa ouviu 167 deputados federais em exercício, entre 29 de outubro e 11 de dezembro de 2025.

