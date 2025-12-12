Câmara se divide entre favoritismos de Lula e da oposição para eleição de 2026

A Câmara está dividida sobre quem tem mais chances de vencer a eleição presidencial de 2026, Lula ou algum candidato oposicionista.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12, 43% apontam o presidente como favorito, enquanto 42% acreditam que o candidato da oposição tem mais chances e 15% não responderam. A pesquisa ouviu 167 deputados federais em exercício.

Os recortes ajudam a dimensionar essa divisão. Entre deputados da base do governo, o favoritismo de Lula chega a 94%. Na oposição, 91% avaliam que um adversário do petista é quem tem mais chances de vencer. Já entre os independentes, Lula aparece à frente, com 40%, seguido pelo candidato da oposição, com 30%.

Feita entre 29 de outubro e 11 de dezembro de 2025, a pesquisa também perguntou aos deputados sobre se Jair Bolsonaro deveria desistir da sua postulação presidencial em 2026. Na semana passada, o ex-presidente indicou Flávio Bolsonaro como candidato, mas aliados e adversários do bolsonarismo veem a candidatura do senador com ceticismo.

Entre os deputados entrevistados, 51% defenderam que Bolsonaro abrisse mão da disputa; 25% avaliam que ele deveria manter a candidatura; e 24% não souberam ou não responderam.