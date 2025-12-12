Homem perseguido por Zambelli armada abre vaquinha para custos de processo contra ela
De arma em punho, Carla Zambelli perseguiu o jornalista Luan Araújo em uma rua dos Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno de 2022
Perseguido por Carla Zambelli de arma em punho em uma rua de São Paulo, o jornalista Luan Araújo abriu no último domingo, 7, uma vaquinha para juntar R$ 25 mil e pagar as custas do processo por danos morais que move na Justiça paulista contra a deputada.
Até agora, Araújo juntou menos de R$ 5 mil. Ele disse ter pedido gratuidade de Justiça, mas teve a solicitação negada.
A deputada foi condenada criminalmente no STF por perseguir o jornalista empunhando uma pistola pelas ruas dos Jardins, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. No entanto, Zambelli o processou por difamação e ganhou o processo em São Paulo. A defesa de Luan recorreu ao STJ. Agora, ele é quem a processa na Justiça paulista.
Em agosto, Zambelli foi condenada no plenário do STF pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal no caso envolvendo Luan Araújo. A pena foi de cinco anos e três meses de prisão, inicialmente em regime semiaberto.
Apesar de a sentença ordenar a perda do mandato, a Câmara não tratou do processo sobre a perseguição armada ao analisar a cassação de Zambelli, nessa quarta-feira, 10. A Casa avaliou, e rejeitou, a perda de mandato relacionada à outra ação penal em que a bolsonarista foi condenada no Supremo, por violação e fraude do sistema digital do CNJ.
De São Paulo, Luan Araújo disse que acompanhou a sessão pela internet. “É triste. Mas sem surpresa nenhuma. Este foi o Congresso que a gente elegeu. Um Congresso retrógrado, autoritário, que pensa de acordo com os interesses dele”, lamentou.