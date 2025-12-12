Assine
PL orienta senadores a não proporem emendas no projeto da dosimetria

Aprovado na Câmara, projeto de lei da Dosimetria deve ser votado no Senado na próxima semana

Bruna Lima
12/12/2025 02:11

O PL orientou que senadores da base bolsonarista não proponham emendas ao projeto de lei da Dosimetria, para não atrasar a tramitação da proposta. O texto foi aprovado na Câmara na terça-feira, 9, e deve ser votado pelo Senado na quarta-feira, 17.

Senadores afirmaram que a intenção é fazer apenas ajustes de redação ou alguma mudança pontual, como, por exemplo, a possibilidade de o PL da Dosimetria beneficiar outros criminosos além dos que tentaram um golpe de Estado. O objetivo é fazer com que a tramitação seja “tranquila” e que não volte à Câmara.

Não há chance, segundo lideranças do PL, de o partido tentar incluir a anistia na redação do projeto. O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, sempre defendeu a anistia ampla e irrestrita.

O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, vai ao plenário. A avaliação é que não haverá dificuldade para aprovar a dosimetria.

