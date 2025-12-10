Assine
Depois de recuo sobre impeachment de ministros, Gilmar e Fachin encontram Motta

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante recepcionou Edson Fachin na Câmara

Tatiana Farah
10/12/2025 19:23

Depois de recuo sobre impeachment de ministros, Gilmar e Fachin encontram Motta

Os ministros do Supremo parecem buscar distensionar a relação com o Congresso, abalada desde a decisão de Gilmar Mendes de tirar do Senado e restringir à PGR a prerrogativa de pedir o impeachment de membros da corte.

Depois de voltar atrás na decisão, na tarde desta quarta-feira, 10, Gilmar seguiu para um encontro com Hugo Motta na Câmara.

Tão logo o ministro entrou na Casa, foi a vez de Edson Fachin chegar. O presidente do STF foi recepcionado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que estava às voltas com a sessão plenária sobre as cassações de Carla Zambelli e Glauber Braga.

A coluna apurou que Sóstenes levou Fachin para a sala de Motta, mas correu de volta ao plenário. Oficialmente, Fachin tinha uma agenda prévia na casa, o lançamento de um livro do advogado Rodrigo Mudrovitsch, às 18h.

