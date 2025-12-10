Collor pede a Moraes para receber visita de delator da Odebrecht

Cumprindo pena em prisão domiciliar em Maceió, Fernando Collor de Mello apresentou a Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 10, uma lista com nomes de amigos de quem gostaria de receber visitas entre o Natal e o Ano Novo.

Entre os nomes está um velho conhecido de Brasília: Cláudio Melo Filho, ex-lobista da Odebrecht e um dos 77 delatores da empreiteira.

A delação de Melo Filho foi uma das primeiras que vieram à tona, ainda em dezembro de 2016. No cardápio das revelações do lobista, 51 nomes de políticos, entre os quais o então presidente, Michel Temer, senadores, deputados e governadores.

Com Fernando Collor, a relação é ótima. O ex-presidente pediu ao ministro do STF para receber a visita do amigo delator e da mulher dele, Maria Cláudia Gurgel do Amaral Melo, além de outros dois casais de amigos no dia 29 de dezembro.