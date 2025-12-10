PT quer disputar governos de 10 estados e disputar o Senado em 17

Nas contas atuais do PT, o partido deve lançar candidatos ao governo de dez estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará e Distrito Federal. Para o Senado, visto pelo partido como seu maior problema em um eventual novo mandato de Lula, já há pré-candidaturas em 17 estados.

O PT terá governadores em busca de reeleições em Bahia, Ceará e Piauí. No Rio Grande do Sul, o candidato deve ser Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em São Paulo, a opção por Fernando Haddad depende do rumo eleitoral de Tarcísio de Freitas.

No Espírito Santo, o nome mais cotado é o de Helder Salomão, que tem tido baixa performance nas pesquisas. O mesmo ocorre com Cadu Xavier, secretário de Fazenda de Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. No Maranhão, o vice-governador, Felipe Camarão, deve disputar o governo. No Distrito Federal, o pré-candidato é Leandro Grass.

Líderes de partidos aliados à esquerda têm dito à coluna que o PT, sempre muito disposto a concentrar candidaturas, tem optado por alianças com mais paridade. O movimento tem sido visto como um ponto positivo do enfrentamento ao bolsonarismo.

Na disputa por cadeiras no Senado, o PT tem mais margem de negociação porque a eleição de 2026 contempla duas vagas por estado. Assim, os petistas querem emplacar candidatos em Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.