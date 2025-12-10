Assine
Em meio à discussão sobre violência contra a mulher, um vexame de Hugo Motta

Deputadas e jornalistas foram agredidas durante ação truculenta da Polícia Legislativa para retirar o deputado Glauber Braga da cadeira da Presidência da Câmara

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/12/2025 04:03

Em meio à discussão sobre violência contra a mulher no país e o papel dos Três Poderes para mitigar os casos, parlamentares de todos os espectros políticos falavam no plenário da Câmara nesta terça-feira, 9, sobre a necessidade de políticas públicas para mitigar casos.

Horas depois, no mesmo plenário da mesma Câmara, a Polícia Legislativa sob ordens de Hugo Motta agrediu deputadas e jornalistas mulheres.

As agressões aconteceram durante a remoção truculenta do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, da cadeira da Presidência da Casa. O parlamentar ocupou o lugar em protesto, após Motta pautar seu processo de cassação para esta quarta-feira, 10.

As deputadas Sâmia Bomfim e Célia Xakriabá foram agredidas durante a ação da Polícia Legislativa de retirada de Glauber. O deputado foi imobilizado com um “mata-leão” e teve sua camisa rasgada durante a ação dos agentes.

Após a saída de Glauber Braga do plenário, policiais legislativos agrediram jornalistas, entre as quais mulheres.

