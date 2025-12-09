Moraes manda soltar presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

O ministro Alexandre Moraes acabou de determinar, no final da tarde desta terça-feira, 9, a soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar.

A Alerj decidiu, na segunda-feira, 8, com maioria, revogar a prisão de Bacellar.

Moraes reconheceu que a Alerj tem competência constitucional para decidir sobre a prisão, mas afirmou na decisão que “persistem os fundamentos” que justificaram a prisão — especialmente indícios de que Bacellar teria atuado para obstruir investigações relacionadas a organizações criminosas e exercido influência política para frustrar operações policiais.

O ministro substituiu a prisão por medidas cautelares e afirmou na decisão que o STF pode aplicá-las sem nova deliberação da Alerj, uma vez que não impedem o exercício do mandato.