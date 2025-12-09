Moraes manda soltar presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

As medidas impostas a Bacellar incluem o afastamento da Presidência da Alerj durante a investigação, o recolhimento domiciliar noturno — das 19h às 6h em dias úteis e integralmente nos fins de semana e feriados — com uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com os demais investigados, a entrega de todos os passaportes com impedimento de deixar o país e a suspensão de seu porte e registro de armas.
Bacellar foi preso na semana passada pela Polícia Federal durante a operação que também levou à detenção do deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.
Segundo as informações constantes nos autos, TH Joias é investigado por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, com indícios de negociações envolvendo o Comando Vermelho.
As apurações apontam que o presidente da Alerj teria mantido contato telefônico com TH na véspera da operação e orientado ações voltadas à preservação ou destruição de provas.
A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que também determinou seu afastamento do mandato parlamentar, citando “fortes indícios” de participação em organização criminosa e tentativa de obstruir investigações.