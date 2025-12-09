A encruzilhada do ministro Alexandre Silveira em 2026

Candidato ao Senado pelo PSD de Minas Gerais, o ministro Alexandre Silveira está numa encruzilhada: se continuar no partido, dificilmente terá o apoio de Lula na eleição do ano que vem. Se sair da sigla, deixa um palanque que parece bastante consiste por enquanto, o do vice-governador Mateus Simões, que trocou o Novo pelo PSD para concorrer ao governo.

Muito próximo de Lula, Silveira ainda não sinalizou o que fará em 2026, já que seria inédito um candidato a senador subir em dois palanques. “Já vi um candidato a presidente em dois palanques, mas a senador seria a primeira vez”, disse um dirigente petista.

Em encontro com jornalistas, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido apoiaria o ministro, mas que é preciso saber como isso seria feito.

“Não sei se ele vai sair do PSD. É uma contradição que precisa ser superada e é Silveira que tem de dizer”, declarou Edinho, apontando a impossibilidade de o PT apoiar o vice de Romeu Zema, opositor ferrenho de Lula.