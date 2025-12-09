Flávio Bolsonaro não é levado a sério, diz presidente do PT

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira, 9, que a candidatura de Flávio Bolsonaro não “é levada a sério” nem por quem pretende negociar com o filho de Jair Bolsonaro.

“Ninguém se lança candidato e no dia seguinte abre para negociação. Tenho 40 anos de vida pública e nunca vi isso”, disse o petista, em café da manhã com jornalistas em Brasília.

Para Edinho, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é considerado o principal adversário pelo PT — e não apenas porque pode vir a ser o candidato da direita em 2026.

“Tarcísio fez questão de se caracterizar como herdeiro da ultradireita. Se ele vai ser candidato, eu não sei”, afirmou o petista. Ele enumerou ações do governador como coordenador do bolsonarismo, a exemplo da tentativa de pautar a anistia no Congresso e o encontro dos governadores de oposição com Cláudio Castro para, segundo Edinho, “bater palmas em cima de 121 cadáveres”.

Sobre o Congresso, Edinho Silva disse que o partido “não tem de se arrepender” de apoiar Hugo Motta para a presidência da Câmara. Para ele, o país “vive um desarranjo institucional maior que as pessoas, que descaracteriza o presidencialismo”.

O presidente petista afirmou que a segunda maior liderança do PT é o ministro Fernando Haddad, mas que o “substituto de Lula será o partido”. Para ele, “não nascerá outro Lula porque ele é um líder brilhante, muito acima da média”.

Edinho Silva também disse considerar o governo atual o melhor dos três mandatos de Lula e avaliou que o presidente está “melhor do que aos 50 anos”.