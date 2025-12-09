Além do tarifaço: os quatro principais entraves às exportações, segundo a indústria
Pesquisa divulgada pela CNI mostra quais são os maiores obstáculos para que as empresas brasileiras possam aumentar as vendas outros países
Os quatro principais entraves às exportações brasileiras estão na logística e na infraestrutura, apontou a pesquisa “Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras”, divulgada nesta terça-feira, 9, pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano, e a variação no preço do dólar também entram no rol dos maiores entraves às vendas brasileiras ao exterior, informou o levantamento.
A pesquisa ouviu empresas exportadoras para avaliar o impacto de 50 diferentes entraves sobre os processos de exportação nos últimos dois anos. De acordo com os dados, o custo do transporte internacional é o maior entrave, apontado por 58,2% dos empresários como fator de impacto elevado ou crítico (notas 4 e 5 em uma escala de 1 a 5).
Na sequência, aparecem a ineficiência dos portos para manuseio e embarque das cargas (48,5%); limitações de rotas de navegação marítima, de espaço ou de contêineres (47,7%); e elevadas tarifas cobradas pelos portos (46,2%). O primeiro dos entraves não relacionado à logística é volatilidade da taxa de câmbio (41,8%).
O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que os problemas internos do país afetam as exportações e a competitividade da indústria brasileira frente ao mercado internacional. Segundo ele, o Brasil passa por um momento decisivo em sua inserção internacional, em que os desafios de natureza estrutural se somam aos desafios externos – marcados por tensões comerciais e pela adoção de medidas restritivas por diferentes economias, como o tarifaço dos Estados Unidos.
“Mais do que nunca é indispensável fortalecer a capacidade da indústria nacional de ganhar espaço em mercados exigentes e dinâmicos. O Brasil não pode perder tempo. Precisamos eliminar gargalos internos com ação coordenada entre governo e setor privado. As reformas devem contemplar tanto a melhoria da competitividade quanto a ampliação do acesso a mercados”, disse Alban.