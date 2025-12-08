Wadih Damous reativa órgão da ANS parado há seis anos

Depois de seis anos sem reuniões presenciais, a Câmara de Saúde Suplementar se reunirá na terça-feira, 9, em Brasília. A iniciativa partiu do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Wadih Damous. Ele deve anunciar no encontro que os 700 funcionários da agência vão trabalhar no planejamento estratégico da instituição.

A Câmara de Saúde é o principal fórum consultivo da ANS e tem como objetivo mediar as negociações entre consumidores, prestadores de serviços e planos de saúde, todos representados no colegiado.

O órgão atua em temas como o rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde e convênios médicos.

A 120ª Reunião Ordinária da CAMSS em Brasília será fechada aos membros da comissão, mas terá transmissão ao vivo pelo Youtube da ANS a partir de 14h30.