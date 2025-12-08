Assine
overlay
Início PlatôBr

Reunião ministerial: Lula quer previsão de entregas e inaugurações para 2026

Presidente prepara agenda de viagens para ano eleitoral e pede que equipe antecipe programação das pastas em encontro na Granja do Torto na próxima quarta-feira, 17

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
08/12/2025 16:53

compartilhe

SIGA
x
Reunião ministerial: Lula quer previsão de entregas e inaugurações para 2026
Reunião ministerial: Lula quer previsão de entregas e inaugurações para 2026 crédito: Platobr Politica

Na reunião ministerial marcada às 9 horas da próxima quarta-feira, 17, na Granja do Torto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou, segundo técnicos do Palácio do Planalto, que os ministros apresentem as metas e entregas que cada pasta fará ao longo de 2026, ano em que o petista disputará a reeleição

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A partir das informações prestadas durante a reunião ministerial, Lula quer planejar as viagens e inaugurações de obras que fará ao longo do próximo ano.  

A equipe do presidente quer realizar esse planejamento com antecedência, segundo auxiliares do petista, para evitar questionamentos legais da oposição. 

O encontro também terá um tom de despedida. Essa deve ser a última reunião com a presença dos ministros que serão candidatos em 2026.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay