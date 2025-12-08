Reunião ministerial: Lula quer previsão de entregas e inaugurações para 2026

Na reunião ministerial marcada às 9 horas da próxima quarta-feira, 17, na Granja do Torto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou, segundo técnicos do Palácio do Planalto, que os ministros apresentem as metas e entregas que cada pasta fará ao longo de 2026, ano em que o petista disputará a reeleição.

A partir das informações prestadas durante a reunião ministerial, Lula quer planejar as viagens e inaugurações de obras que fará ao longo do próximo ano.

A equipe do presidente quer realizar esse planejamento com antecedência, segundo auxiliares do petista, para evitar questionamentos legais da oposição.

O encontro também terá um tom de despedida. Essa deve ser a última reunião com a presença dos ministros que serão candidatos em 2026.