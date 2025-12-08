Com provocação a Lula no tema segurança, Caiado é estrela da campanha do União Brasil

Ainda sem conseguir unir o próprio partido em torno de seu nome, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), será o protagonista da propaganda de TV da legenda como pré-candidato ao Planalto. No vídeo de divulgação da pré-candidatura, que será divulgado a partir da quarta-feira, 10, Caiado aproveita o efervescente debate sobre segurança pública, considerado sensível pelo governo federal, para fazer uma crítica indireta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará se reeleger no próximo ano para um quarto mandato.

“Essa é uma caneta igual a que o presidente da República tem. Ela é mais poderosa que qualquer fuzil de qualquer traficante. Eu sei disso, porque eu tenho essa arma para governar. A diferença é que a minha, eu uso”, diz Caiado.

Caiado tem lutado para convencer o União Brasil a investir em sua candidatura, pois enfrenta internamente grupos que se dividem entre defensores do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), setores ligados ao bolsonarismo e apoiadores de Lula. Para ser a estrela das dez inserções na propaganda do partido, ele teve dificuldades para convencer os líderes desses grupos.

O governador de Goiás foi o primeiro a colocar o nome para a sucessão de Lula na disputa no campo da direita. Na sexta-feira, 5, ele indicou que mantém a candidatura, mesmo depois que o senador Flávio Bolsonaro se lançou para o Planalto.

“É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la”, afirmou Caiado. “Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros”, acrescentou.