Petistas entre o alívio e o deboche sobre candidatura de Flávio Bolsonaro

Para além do deboche com que governistas têm tratado o anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência, líderes de esquerda estão mais aliviados com a decisão de Jair Bolsonaro — ainda que não irrevogável — de indicar o filho. A leitura dos petistas é que Flávio tem um telhado de vidro e não vai conseguir atrair as forças de direita como um nome como o de Tarcísio de Freitas conseguiria.

“Isso significa que Tarcísio não vai ser candidato, o que eu já achava. A candidatura de Flávio vai rachar a centro-direita. Eles não estarão unificados, terão outros candidatos, e ela vai permitir um movimento de uma frente democrática pró-Lula”, afirmou o deputado Jilmar Tatto, coordenador do Congresso do PT que se realiza no ano que vem e vai definir o programa partidário.

Tatto esteve reunido nesta sexta-feira com dirigentes do PT como Edinho Silva e José Dirceu e disse à coluna que essa é análise feita pela legenda.

A máquina dos lulistas já se virou contra Flávio, com a recuperação nas redes sociais de histórias mal contadas envolvendo seu nome. Guilherme Boulos resgatou em seu perfil no X o dia em que Flávio desmaiou durante um debate eleitoral no Rio, sendo socorrido pela deputada do PCdoB Jandira Feghali. “Só não vai desmaiar no debate, Flávio Bolsonaro”, escreveu o ministro.

O ponto é que, na avaliação dos petistas, não haverá espaço para dois nomes competitivos da direita contra Lula. Vale lembrar que Tarcísio disse a aliados, nos últimos meses, que só seria candidato se fosse ungido por Bolsonaro. Para isso, cogitava até trocar o Republicanos pelo PL.

“Não tem duas raias. É uma raia só, o bolsonarismo. Acaba de vez a ilusão de quem achava que era possível ter um bolsonarismo light ou uma segunda via dentro do campo de direita”, afirmou à coluna outro alto dirigente petista.

Para os petistas, ainda que a candidatura de Flávio acabe naufragando, sua indicação por Bolsonaro já vai provocar uma crise entre os aliados do ex-presidente suficiente para melhorar a posição de Lula na corrida do ano que vem.