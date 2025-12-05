Assine
‘Não tem mágoa que subsista na política’, diz Randolfe sobre tensão Alcolumbre-Lula

Líder do governo, Randolfe Rodrigues avalia que clima para aprovar Jorge Messias será melhor em fevereiro

Tatiana Farah
Repórter
05/12/2025 06:00

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues comemorou a decisão de Davi Alcolumbre, desta quinta-feira, 4, de jogar para o ano que vem a sabatina de Jorge Messias. O petista minimizou o clima pesado entre o presidente do Senado e o Palácio do Planalto, que manobrou para que a sabatina do escolhido para o STF não fosse realizada a toque de caixa, como planejava Alcolumbre.

“Não tem mágoa que subsista na política”, disse Randolfe à coluna.

O líder do governo afirmou que o governo ganha fôlego para aprovar o nome do advogado-geral da União para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo.

“O adiamento é a melhor decisão para a circunstância em que estamos. Vamos dar tempo ao tempo a partir de agora. Em fevereiro, teremos outro momento, que será melhor”, avaliou.

