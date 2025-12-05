Assine
Depois de Motta, agora é Alcolumbre quem sofre nas redes em meio a embate com governo

Ativaweb registrou que 77% das menções em redes sociais à indicação de Jorge Messias ao STF foram negativas para Davi Alcolumbre

Tatiana Farah
Repórter
05/12/2025 02:05

As redes sociais têm sido ambiente hostil aos presidentes da Câmara e do Senado em meio a seus recentes embates com o governo Lula. Depois de Hugo Motta apanhar nas plataformas, agora é Davi Alcolumbre o alvo das discussões online em razão de sua resistência à indicação de Jorge Messias para o STF.

Um levantamento da agência de inteligência digital Ativaweb entre 20 de novembro e 4 de dezembro detectou que 77% das postagens que mencionaram a escolha de Messias por Lula foram críticas a Alcolumbre.

O levantamento considerou 6,5 milhões de postagens publicadas em Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e X. Os termos mais usados foram “Congresso inimigo do povo”, “Senado vendido”, “traição institucional” e “guerra de interesses”.

O público mais crítico a Alcolumbre é composto por pessoas entre 25 e 44 anos, sendo a maioria homens (58%). No Amapá, estado do senador, os ataques foram ainda mais intensos, com publicações que viralizaram exigindo “respeito ao STF” e acusando Davi de “tensionar o país por interesse político”.

Com a reação a Davi Alcolumbre nas redes, o presidente do Senado passou a ser o principal símbolo da crise entre Congresso e Planalto no ambiente digital. Na quarta-feira, 3, o senador retirou a proposta de fazer a sabatina com Messias ainda neste ano e jogou a oitiva para fevereiro de 2026.

