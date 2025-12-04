Gilmar terá audiência com a OAB para falar de decisão sobre impeachment de ministros

Gilmar Mendes vai se reunir com a OAB para tratar sobre sua decisão que suspendeu trechos da Lei do Impeachment e restringiu à PGR a possibilidade de apresentar pedidos dessa natureza contra ministros do STF.

Gilmar atendeu nesta quinta-feira, 4, a um pedido de audiência feito pela OAB, após presidentes estaduais da entidade e conselheiros solicitarem um debate interno sobre o assunto. A OAB ainda não tem uma posição definida sobre o tema.

O encontro com Gilmar deve ocorrer na próxima semana.