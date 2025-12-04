Raquel Lyra animada com Lula e Jorge Messias, seu colega

A disputa para ter Lula no palanque em 2026 está cada vez mais forte em Pernambuco. Enquanto o prefeito João Campos viajou com o presidente de Brasília ao estado, na terça-feira, 2, a governadora Raquel Lyra foi convidada pelo petista para embarcar em seu helicóptero no trecho de Ipojuca a Recife, retornando de uma de suas agendas.

O que não faltou no deslocamento foi conversa. Além de investimentos da Petrobras no estado — eles haviam participado do evento de ampliação da usina de Abreu e Lima — outro assunto entrou em pauta: a nomeação de Jorge Messias para o STF.

Apesar de ser do PSD, partido de Rodrigo Pacheco, a governadora é uma entusiasta do advogado-geral da União, de quem foi colega na faculdade de Direito da UFPE. Quando Lula fez o anúncio, Raquel correu para felicitar Messias nas redes sociais.

No mês passado, corria em Pernambuco que a governadora estava hesitante sobre uma eventual aliança com o presidente. Ela não participou de um evento com Lula no estado. Mas, na terça, o clima era outro. Raquel era só sorrisos e chegou a pedir uma foto com o petista e a bandeira de Pernambuco para comemorar seu aniversário.

Os aliados da governadora fazem as contas na disputa com João Campos e estimam ter o apoio de ministros petistas como Rui Costa e Gleisi Hoffmann, que não manifestam, oficialmente, apoio a nenhum dos dois candidatos.

Em Recife, dizem contar com a preferência do ex-prefeito João Paulo. Seja com o PSB ou com Raquel Lyra, a costura passa pelas alianças nacionais e pela reeleição de Humberto Costa ao Senado.

Enquanto isso, o cenário para Lula é dos melhores no estado. Ele quer os dois palanques em 2026.