Assine
overlay
Início PlatôBr

Aliados veem Tarcísio fortalecido após embate no clã Bolsonaro

Crise pública de Michelle com filhos de Jair Bolsonaro fez aliados de Tarcísio avaliarem que ele ganhou peso como alternativa para concorrer à Presidência

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
04/12/2025 02:04

compartilhe

SIGA
x
Aliados veem Tarcísio fortalecido após embate no clã Bolsonaro
Aliados veem Tarcísio fortalecido após embate no clã Bolsonaro crédito: Platobr Politica

O embate público entre Michelle Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro em torno da aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará gerou, entre aliados de Tarcísio de Freitas, avaliações de que ele se fortaleceu como alternativa para concorrer à Presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa visão considera que Michelle dificilmente reuniria apoio dos enteados para ser, ela própria, candidata. A coluna mostrou que, de fato, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro descartam essa hipótese após o caso cearense.

No entorno do governador, entende-se também que Flávio Bolsonaro, opção presidencial à ex-primeira-dama dentro do clã, é alvo de forte resistência de partidos do Centrão e tem tido dificuldades para se impor como porta-voz do pai após sua prisão. O fato de a aliança com Ciro ter sido suspensa após as manifestações de Michelle foi visto como sinal desse problema.

Na visão desses interlocutores de Tarcísio, a definição dele como candidato por Jair Bolsonaro pode acabar se dando como uma consequência natural diante das divisões internas na família do ex-presidente.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay