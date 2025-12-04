Aliados veem Tarcísio fortalecido após embate no clã Bolsonaro

O embate público entre Michelle Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro em torno da aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará gerou, entre aliados de Tarcísio de Freitas, avaliações de que ele se fortaleceu como alternativa para concorrer à Presidência.

Essa visão considera que Michelle dificilmente reuniria apoio dos enteados para ser, ela própria, candidata. A coluna mostrou que, de fato, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro descartam essa hipótese após o caso cearense.

No entorno do governador, entende-se também que Flávio Bolsonaro, opção presidencial à ex-primeira-dama dentro do clã, é alvo de forte resistência de partidos do Centrão e tem tido dificuldades para se impor como porta-voz do pai após sua prisão. O fato de a aliança com Ciro ter sido suspensa após as manifestações de Michelle foi visto como sinal desse problema.

Na visão desses interlocutores de Tarcísio, a definição dele como candidato por Jair Bolsonaro pode acabar se dando como uma consequência natural diante das divisões internas na família do ex-presidente.