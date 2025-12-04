Como o relator vai usar o tempo extra para tentar aprovar Messias para o Supremo

O adiamento da sabatina de Jorge Messias, provocado pelo não envio da mensagem oficial do governo ao Senado, acabou se tornando uma vantagem na avaliação do relator, Weverton Rocha (PDT-MA). Com o processo paralisado, ele pretende usar o tempo extra para reforçar conversas individuais e tentar obter os votos necessários em meio ao clima tenso da Casa.

A interrupção expôs um cenário já delicado. A sabatina seria feita em um mau momento, segundo o relator, por causa da irritação acumulada nas duas últimas semanas entre Senado e Executivo e por fatores externos, como a prisão de Jair Bolsonaro, que aumentou a tensão política. Nesse contexto, ele entende que a pausa foi positiva. “Tudo que aconteceu ganha mais tempo”, afirmou Weverton, em entrevista ao PlatôBR. “Messias tem condições de conversar com mais calma com cada senador e cada senadora”, acrescentou.

O relator admite que ainda não é possível afirmar se Messias tem os 41 votos necessários para sua aprovação. Por isso, aposta na busca de votos no varejo. “O candidato tem que gastar sola de sapato e saliva”, disse Weverton. Ele citou casos de senadores que mudaram de posição após conversa direta com o indicado — um movimento que, segundo ele, só acontece quando há tempo disponível.

No campo institucional, também não há previsão para retomada do rito. A sabatina só será remarcada quando o Executivo enviar a mensagem de indicação e houver novo acerto entre Lula e Davi Alcolumbre. Weverton lembrou que não existe prazo regimental para o ato.

A indefinição mantém a vaga do STF aberta, mas o relator diz não ver tentativa de travar a indicação, apesar de reconhecer um “ambiente de mau humor”. Sua preocupação é evitar que o desgaste institucional contamine a análise de Messias, que segue circulando pelos gabinetes para apresentar currículo e esclarecer dúvidas.

Até a nova data ser marcada, a articulação continua no diálogo silencioso. Como resumiu o relator, o plano é simples: “Ele está conversando individualmente, tirando dúvidas, apresentando suas ideias. É um processo construtivo”.