Bernardo Mello Franco lança em Brasília livro que disseca a era Bolsonaro

O jornalista Bernardo Mello Franco lança na noite desta quarta-feira, 3, em Brasília, “Arquitetura da destruição: Um diário da era Bolsonaro, do palanque à condenação”. O evento ocorre na Platô Livraria, com um debate do autor com a jornalista Andrea Jubé.

No livro, que saiu pela editora Autêntica, Mello Franco traz a análise acurada da trajetória de Jair Bolsonaro, desde a campanha que o levou à Presidência, em 2018, até o ocaso, com sua condenação no STF por tentativa de golpe. Os textos foram escritos a quente, enquanto os fatos se desenrolavam, com as colunas do jornalista no jornal O Globo.

Antes do lançamento, o autor entregou um exemplar do livro a Alexandre de Moraes, aos ministros da Primeira Turma do STF e a Paulo Gonet, o PGR, personagens da obra.

“O último capítulo é sobre o julgamento, em que, pela primeira vez, o STF fez uma condenação a pessoas que tentaram um golpe ao país”, disse o jornalista à coluna.

A apresentação da obra é da historiadora Heloísa Starling, que considera que Mello Franco, além de apresentar os fatos dessa história recente, oferece “uma interpretação crítica sobre tudo aquilo que vê e cujo sentido convida o próprio leitor a refletir”.

Foi a historiadora quem sugeriu ao jornalista reunir as colunas no livro. “Ela disse que seria gentil fazer o livro para que as pessoas, daqui a 20 anos, entendessem a história do homem que prometeu que acabaria com a democracia e quase cumpriu a promessa”, disse Bernardo Mello Franco.