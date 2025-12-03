Assine
Deputado do PT critica ‘populismo’ do petista Quaquá sobre megaoperação no Rio

Washington Quaquá disse que Bope ‘só matou otário, vagabundo, bandido’ na operação policial que terminou com 121 mortos, em outubro

Tatiana Farah
Repórter
03/12/2025 12:10

Autor de oito PECs sobre segurança pública que tramitam na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, criticou as declarações do vice-presidente do partido e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, sobre a operação policial que terminou com 121 mortos no Rio, em outubro.

O prefeito horrorizou os petistas ao afirmar, durante um evento sobre o tema, que o Bope “só matou otário, vagabundo, bandido”.

“Tem de tomar cuidado com o populismo de direita e o de esquerda. Em segurança pública, o populismo é o campo mais fértil”, disse Lopes, para quem Quaquá “fala o que quiser; isso tem pouca importância”.

Ao falar sobre a megaoperação do governo Cláudio Castro, Washington Quaquá afirmou:

“Eu acho que a operação foi malsucedida não pelo número de mortos. O Complexo da Penha tem mais de mil soldados do tráfico. Então, se fosse para matar, tinha que matar mil soldados. A questão é que a operação foi uma operação de entrar e não de ocupar”.

