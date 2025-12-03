Deputado do PT critica ‘populismo’ do petista Quaquá sobre megaoperação no Rio

Autor de oito PECs sobre segurança pública que tramitam na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, criticou as declarações do vice-presidente do partido e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, sobre a operação policial que terminou com 121 mortos no Rio, em outubro.

O prefeito horrorizou os petistas ao afirmar, durante um evento sobre o tema, que o Bope “só matou otário, vagabundo, bandido”.

“Tem de tomar cuidado com o populismo de direita e o de esquerda. Em segurança pública, o populismo é o campo mais fértil”, disse Lopes, para quem Quaquá “fala o que quiser; isso tem pouca importância”.

Ao falar sobre a megaoperação do governo Cláudio Castro, Washington Quaquá afirmou:

“Eu acho que a operação foi malsucedida não pelo número de mortos. O Complexo da Penha tem mais de mil soldados do tráfico. Então, se fosse para matar, tinha que matar mil soldados. A questão é que a operação foi uma operação de entrar e não de ocupar”.