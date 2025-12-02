Deputada pede escolta da PF depois de ouvir de colega do PL que ‘merecia’ bofetada

A deputada federal Célia Xakriabá, do PSOL de Minas, vai ingressar nesta terça-feira, 2, com um pedido de análise de risco e de escolta policial à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e à PGR. Na semana passada, durante a sessão do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, afirmou que a parlamentar “merecia uma bofetada”.

A frase foi dita em pleno Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de novembro.

O bolsonarista atacou a colega ao ter sua representação contra Xakriabá arquivada pelo conselho. Ele havia acusado a psolista de feri-lo com uma caneta durante as discussões para aprovação do PL de licenciamento ambiental. A parlamentar, por sua vez, afirma que foi vítima de ofensas misóginas e racistas durante a votação, o que ela denunciou também na petição.

No documento enviado às autoridades, a deputada elencou outros episódios de violência política e considerou estar em risco de segurança física e de cerceamento de seu trabalho parlamentar.

“Não se trata apenas de uma violência contra mim. É uma tentativa de silenciar todas as mulheres e todos os povos indígenas que represento. O Congresso não pode normalizar a agressão como ferramenta política”, afirmou a deputada.