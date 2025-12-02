Assine
Deputada pede escolta da PF depois de ouvir de colega do PL que ‘merecia’ bofetada

Célia Xakriabá foi ofendida pelo deputado bolsonarista Coronel Meira durante sessão do Conselho de Ética da Câmara

Tatiana Farah
Repórter
02/12/2025 18:07

A deputada federal Célia Xakriabá, do PSOL de Minas, vai ingressar nesta terça-feira, 2, com um pedido de análise de risco e de escolta policial à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e à PGR. Na semana passada, durante a sessão do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, afirmou que a parlamentar “merecia uma bofetada”.

A frase foi dita em pleno Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de novembro.

O bolsonarista atacou a colega ao ter sua representação contra Xakriabá arquivada pelo conselho. Ele havia acusado a psolista de feri-lo com uma caneta durante as discussões para aprovação do PL de licenciamento ambiental. A parlamentar, por sua vez, afirma que foi vítima de ofensas misóginas e racistas durante a votação, o que ela denunciou também na petição.

No documento enviado às autoridades, a deputada elencou outros episódios de violência política e considerou estar em risco de segurança física e de cerceamento de seu trabalho parlamentar.

“Não se trata apenas de uma violência contra mim. É uma tentativa de silenciar todas as mulheres e todos os povos indígenas que represento. O Congresso não pode normalizar a agressão como ferramenta política”, afirmou a deputada.

