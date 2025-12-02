Assine
Lula fala com Trump sobre tarifaço e nota oficial ignora Venezuela

Os dois presidentes conversaram por 40 minutos e trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado. Comunicado do Planalto não faz referência ao país caribenho

Antonio Temóteo
Repórter
02/12/2025 15:15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta terça-feira, 2, às 12 horas, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto. Os dois conversaram por 40 minutos e trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.

Lula classificou como muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa de 40% imposta aos produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Ele ainda destacou que há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações.

O petista também ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. ”[Lula] destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior”, informou o Planalto.

A nota não fez referência à tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, com ataques dos americanos contra barcos no Caribe. Trump acusa o ditador venezuelano Nicolás Maduro de ligações com o narcotráfico internacional. 

Segundo o governo brasileiro, Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas.

Os dois presidentes também concordaram, segundo a Planalto, em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas. Uma data para essa nova conversa não foi detalhada nem a possibilidade de visita Lula aos Estados Unidos ou de Trump ao Brasil. O comunicado do Planalto não cita as sanções contra autoridades brasileiras impostas pela Casa Branca.

