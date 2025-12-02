Jorge Viana, da ApexBrasil, deve disputar o Senado no Acre em 2026

Presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana deve engrossar o palanque petista no ano que vem. Viana deve concorrer ao Senado pelo Acre, estado que governou entre 1999 e 2007 e pelo qual foi senador de 2011 a 2019. Ele se reuniu na semana passada com o presidente do PT, Edinho Silva, para tratar da situação petista no Acre.

O martelo ainda não está batido, mas Viana contou à coluna que está fortemente inclinado a disputar a eleição. “Acho que, com meu histórico e com a minha experiência, posso colaborar no Senado primeiro com o Acre e obviamente também com o país”, disse.

O petista criticou a atual situação do estado, agora governado por Gladson Cameli, do PP. “Nos últimos sete anos, 40.000 pessoas saíram do Acre para a Paraíba e Santa Catarina. Isso mostra o desencanto das pessoas”, avaliou.

Segundo Jorge Viana, a tendência do PT é compor uma chapa com o PSB, tendo o médico Thor Dantas como candidato ao governo. Dantas foi candidato a deputado federal na eleição passada, mas não se elegeu.