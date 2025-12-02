Assine
Pauta de costumes virou caso de polícia: PF investiga hackers que atacaram deputados

Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 2, a Operação Intolerance, em São Paulo e Curitiba, em busca dos responsáveis por invasões de sites de parlamentares que defendem PL Antiaborto

Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
02/12/2025 09:43

Deputados federais que defenderam o projeto de lei antiaborto foram alvos de ataques hackers. A Polícia Federal esteve em dois endereços em São Paulo e em Curitiba, na manhã desta terça-feira, 2, para identificar os responsáveis.

A Operação Intolerans busca os envolvidos nos ataques. “Diversos sites de deputados federais foram alvo de ataques coordenados”, informou a PF, em nota.

Os ataques foram do tipo DDoS (Distributed Denial of Service). Nesse tipo, a ciberameaça invade e sobrecarrega um servidor, site ou rede com um volume massivo de tráfego da internet, tornando-o indisponível.

Os ataques resultaram “em instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa”, segundo a nota da PF.

Os alvos dos criminosos foram parlamentares federais que manifestaram apoio ao projeto de lei 1904/2024, o PL Antiaborto. A investigação teve o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional, destacou a nota do governo.

