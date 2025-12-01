Assine
Valdemar curte postagem que fala sobre reunião para ‘enquadrar’ Michelle

Filhos de Bolsonaro também criticaram a madrasta, que lançou Girão ao governo do Ceará, buscando romper acordo do PL com Ciro Gomes

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
01/12/2025 19:59

A situação de Michelle Bolsonaro não está nada boa no PL e na família. Ao criticar a aliança do partido com o ex-ministro Ciro Gomes no Ceará, a ex-primeira-dama irritou os filhos de Jair Bolsonaro e levou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a convocar uma reunião de emergência para esta terça-feira, 2. A reunião foi revelada pela jornalista Malu Gaspar.

O que mostrou o nível da tensão foi um gesto simbólico de Valdemar, que curtiu a postagem da repórter com a notícia no Instagram.

Em visita ao Ceará, Michelle lançou o nome do senador Eduardo Girão, do Novo, ao governo, a despeito do acordo já feito com Ciro Gomes, agora no PSDB.

Os filhos de Bolsonaro reagiram mal à madrasta. Carlos Bolsonaro escreveu que era preciso estar “unidos e respeitando a liderança do meu pai sem deixar nos levar por outras forças”. Eduardo Bolsonaro classificou de “injusto e desrespeitoso” o gesto de Michelle. Flávio Bolsonaro também se manifestou criticando Michelle.

