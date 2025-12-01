Bronca de Michelle em aliado mostra divisão na família de Jair Bolsonaro

A reação dos filhos de Jair Bolsonaro (PL-RJ) à bronca pública dada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no deputado André Fernandes (PL-CE) mostrou que a família do ex-presidente está conflagrada na condução das alianças nos estados após a prisão. No fim de semana, Michelle foi ao Ceará para o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado e, ao discursar, desautorizou a articulação conduzida por Fernandes com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Em vez de apoiar a aliança em torno da candidatura de Ciro ao governo, ela lançou o nome do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para a sucessão estadual. A postura de Michelle irritou os filhos do ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem conduzido as conversas políticas para nos estados, chegou a ligar para Fernandes e pedir desculpas. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiram nas redes, em apoio a Flávio, contra Michelle. Carlos definiu a atuação da ex-primeira-dama como “outras forças”, fora da liderança de seu pai, que está preso há dez dias na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

“Meu irmão Flávio está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”, postou Carlos. Eduardo replicou a postagem dizendo que orientação da aliança com Ciro Gomes foi dada pelo próprio Bolsonaro. “Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal (sic) acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder”, disse Eduardo, nas redes sociais.

Além da reação dos filhos, o PL fará uma reunião de emergência com o objetivo de definir a atuação política de Michelle. A reunião foi marcada para a tarde desta terça-feira, 2, na sede do partido e contará com a presença de Michelle e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Flávio e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também são esperados.