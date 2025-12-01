Assine
Mais um avião ligado ao regime Maduro pousa na fronteira com o Brasil

O jato é um Bombardier Global 6000 e já pertenceu ao empresário canadense Lawrence Stroll, pai do piloto de Fórmula 1 Lance Stroll. A aeronave foi usada diversas viagens pelo presidente da Venezuela

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
01/12/2025 11:15

Um segundo avião ligado ao regime do ditador da Venezuela, Nicolas Maduro, pousou na fronteira com o Brasil na manhã desta segunda-feira, 1.

Segundo o site FlightRadar24, a aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Maiquetía, localizado a 32 quilômetros de Caracas, capital venezuelana, e pousou em Santa Elena de Uairén, próxima de Pacaraima, no estado brasileiro de Roraima. O voo teve duração de 1 hora e 21 minutos. 

O jato é um Bombardier Global 6000 e já pertenceu ao empresário canadense Lawrence Stroll, pai do piloto de Fórmula 1 Lance Stroll. A aeronave foi transportada para a Venezuela em julho de 2024 e foi usada por Maduro em diversas viagens. 

Nos dados disponíveis, não há informações sobre o atual dono ou sobre os passageiros que estavam na avião. Maduro está sob forte pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que deixe o cargo. Trump confirmou no último domingo, 30, que falou com o venezuelano, em um telefonema. 

No último sábado, 29, a CNN Brasil informou que uma outra aeronave, um Airbus A-319, de matrícula YV2984, operado pela Conviasa, uma companhia aérea estatal venezuelana, fez o mesmo trajeto. O avião é descrito como uma “aeronave VIP do governo” e já foi usado pelo ditador Nicolás Maduro em viagens oficiais.

reportagem

