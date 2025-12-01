Assine
overlay
Início PlatôBr

Planalto aprovou escolha de Motta para relatoria do PL do devedor contumaz

Embora pertença ao principal partido de oposição, o deputado Antônio Carlos Rodrigues é visto como um homem de diálogo e capaz de manter o endurecimento das punições aos devedores reiterados do fisco. Indicação do relator não significa trégua entre o presidente da Câmara e o governo

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
01/12/2025 00:31

compartilhe

SIGA
x
Planalto aprovou escolha de Motta para relatoria do PL do devedor contumaz
Planalto aprovou escolha de Motta para relatoria do PL do devedor contumaz crédito: Platobr Politica

Diferentemente da crise que se formou com a escolha de Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o projeto conhecido como PL Antifacção, o governo aprovou a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de escalar o deputado Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) para conduzir o texto que trata de punições mais severas para os devedores contumazes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta foi colocada como prioridade pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), que espera recompor arrecadação com o efeito do endurecimento das penas para empresas que usam a inadimplência fiscal, de forma repetida, como estratégia de negócio, muitas vezes para ter vantagem sobre os concorrentes.

Rodrigues, mesmo sendo do PL, principal partido de oposição, é visto como um parlamentar de diálogo e crítico das posturas mais radicais da legenda, ligadas ao bolsonarismo. 

Ao ser indicado, o deputado evitou falar sobre o assunto antes de ouvir as orientações de Motta e da assessoria técnica da Câmara em relação ao texto que será apresentado. Ele estava em viagem a Roma e deve retornar a Brasília nesta semana, quando começará a trabalhar o texto que tramita sob regime de urgência e, portanto, será levado direto para a votação em plenário, sem passar por comissões. 

A indicação, porém, ainda não representa uma trégua entre Motta e o Planalto. O presidente da Câmara anunciou a escolha após pressão de Haddad e do líder do PT, Lindbergh Farias, considerando também a deflagração, na quinta-feira, 27, da operação policial e fiscal de órgãos do estado de São Paulo e da Receita federal contra o grupo Refit, considerado o maior devedor da União.

O texto estava há quase dois meses parado na Câmara à espera de um relator, depois de ser aprovado no Senado, no contexto da operação Carbono Oculto, da Polícia Federal e de órgão estaduais de São Paulo, que mirou alvos do PCC e de empresas envolvidas no contrabando de combustíveis.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay